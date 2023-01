Tysklands kansler kæmper mod tidspres og russisk optrapning

Diagrammet begynder med, at kansleren og hans folk benægter et problem, indtil det bliver umuligt at ignorere. Dernæst afviser de forskellige løsningsforslag og venter på, hvad Tysklands allierede gør. Og ser, om tingene bliver værre. Dernæst ser de enten passivt til, at problemet forværres, hvorefter det jo alligevel er for sent at gøre noget. Eller også mærker de utilfredsheden over den tyske passivitet hos landets allierede, hvorefter Tyskland modstræbende ændrer kurs for til sidst at rose sig selv for sin handlekraft.