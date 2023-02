10 redningshold fra EU er allerede blevet mobiliseret, og den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdoğan, sagde i en tale tidligere på dagen, at 45 lande har tilbudt deres hjælp





Organisationen The International Rescue Comittee opfordrer til øget finansiering til den huminatære bistand i Syrien, som ifølge organisationen i forvejen var »anstrengt over kapacitet selv før denne tragedie«. Det skriver den britiske avis The Guardian