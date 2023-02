I byen Sanliurfa opholder mange sig på gaderne døgnet rundt, fordi de er bange for efterskælv. En familie har slået et telt op på gaden. De bor i lejlighed i området en stor del af året, men når det er sæson, tager de ud på landet og er landbrugsarbejdere. Derfor har de det her telt. Familiens mænd sover udenfor, mens kvinder og børn sover i teltet..