Lækkede dokumenter afslører: Militæret bomber egen befolkning og får millioner af skattekroner af Carlsberg

Det yngste offer var en baby på seks måneder. Flere af de andre lig kunne ikke umiddelbart identificeres, fordi deres kroppe var så forbrændte og ødelagte. Læger kunne ikke nå hurtigt frem og hjælpe de sårede, fordi kampfly og helikoptere stadig summede over landsbyen.

Foreløbig er 168 meldt dræbt, efter at Myanmars militærjunta i sidste uge angreb landsbyen Pazigyi. Størstedelen af ofrene er civile, herunder 27 kvinder og 19 børn. De fejrede åbningen af et nyt lokalkontor for oprørsbevægelsen, da kampfly bombede forsamlingen. Derefter fløj en Mi35-helikopter ind over landsbyen og beskød de overlevende, fortalte øjenvidner til CNN.