De vil giftes inden for et år, men er stadig single. Japans ægteskabsmæglere står klar til at hjælpe

Inoue Momoko manglede noget. Den 29-årige kvinde fra Kanagawa i Japan levede ellers et tilsyneladende fint liv, hvor hun arbejdede i et it-firma og havde både venner og familie. Men på trods af flere besøg hos spåkoner, der lovede, at hun ville blive gift som 24-årig, var der nu gået yderligere fem år, og Inoue Momoko måtte sande, at kærligheden hverken var at finde blandt kolleger eller i hendes netværk.

Og Inoue Momoko var ensom. Tilfældigvis faldt hun over en blog skrevet af en kvinde med samme slags arbejde som hende. Forskellen var bare, at kvinden var gift.