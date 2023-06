Lavrov har fået travlt med at besøge Afrika. Men han er allerede for sent på den

Ifølge øjenvidneberetninger var Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, i januar 2012 adskillige timer forsinket til et officielt møde med New Zealands premierminister.

Da hans fly fra Moskva mellemlandede på en stillehavsø for at tanke op, tog Lavrov sig en dukkert i havet, slikkede sol, fik et par drinks – og glemte alt om tiden. Han var trods alt udenrigsminister i Rusland – en atommagt, Sovjetunionens efterfølger i FN’s Sikkerhedsråd, den niendestørste økonomi i verden. Hvad var New Zealand for ham andet end to små øer in the middle of nowhere?