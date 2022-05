For Kinas hær er det som »at være barn i en slikbutik«

Et andet populært forskningstelt er synthetic aperture radar, SAR, som bruges til at foretage præcise radaropmålinger fra fly eller rummet. Alene i marts og april har NUDT præsenteret to gennembrud inden for rumbaseret overvågning, en algoritme til at forfine overvågningssatellitter og en uhørt præcis rumradar.

