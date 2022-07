Et spøgelsesagtigt skær hænger over Taiwan. Er det et forvarsel om krig?

Hvis Kina gør alvor af sine løfter om at generobre Taiwan, er der ifølge eksperter risiko for, at det vil udløse en storkrig. Truslen er blevet hverdag på Matsuøerne, som tilhører Taiwan, men ligger i synsafstand fra det kinesiske fastland. Dette er første kapitel i Politikens sommerserie om ’I Kinas skygge’.