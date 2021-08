Han har løst en gåde, fysikere har jagtet i 40 år: »Jeg har beskæftiget mig med fysik og astronomi siden 1995, og jeg kan ikke umiddelbart mindes noget tilsvarende«

Det burde være et spejl, som kun findes i eventyrets verden. Men det findes også i den virkelige verden og helt præcis på randen af de mystiske sorte huller i vores univers, som har så stærk en tyngdekraft, at de kan spise en kæmpe stjerne til aftensmad, sætte tiden i stå og få lys til at krumme og dreje om hjørner. Præcis som Albert Einstein forudsagde det for over 100 år siden.

