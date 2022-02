Banebrydende forskning får lamme Michel til at gå igen

Et hold bestående af alt fra kirurger over ingeniører og til udviklere af software afslørede i denne uge, hvordan de har hjulpet tre, som var lammet i benene efter brud på rygsøjlen, til at kunne gå, svømme og cykle. Rygmarven er en motorvej med tusinder af vejbaner. Og et delvis uopdaget land, der løber gennem vores krop.