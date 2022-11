Danske forskere krypterede samtale med kvanteteknologi og en hacker gik i fælden

I denne uge lykkedes det for første gang i danmarkshistorien at føre en videosamtale mellem to mennesker, som ville være umulig for fremmede magter at aflytte uden at blive opdaget. For videosignalet var kvantekrypteret med dansk teknologi, som gør det umuligt at hacke sig ind på.