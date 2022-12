Sensationelt fund: Danske dna-detektiver tager på en tidsrejse to millioner år tilbage i tiden og finder en mastodont i Nordgrønland

Fra ler og sandkorn i en to millioner år gammel aflejring i Kap København-formationen i Nordgrønland har et internationalt forskerhold med danske dna-detektiver i spidsen fundet dna-spor, som afslører et varmt økosystem rigt på dyr og planter fra en svunden tid. Den nye viden giver et fingerpeg om, hvordan de nuværende klimaforandringer kan forvandle økosystemerne i Arktis.