Stjernehimlen i februar 2023: Vink farvel til en komet, sig goddag til en asteroide og kig på en stjernehob

Når du står og nyder synet af fuldmånen 5. februar, kan du tænke på, at det på denne dag for 52 år siden lykkedes for amerikanske astronauter at lande på Månen for tredje gang med Apollo 14.