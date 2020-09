Jurist: Kan man råbe perkersvin, mens man banker en dreng til døde, og stadig ikke begå en hadforbrydelse?

Hun peger blandt andet på en mordsag fra Polensgade på Amager i 2008, hvor tre unge mænd tæskede et 16-årigt avisbud ihjel med en trækølle og et koben. De tre mordere følte sig, ifølge deres egne udsagn, provokerede af, at drengen »stirrede på dem«, trådte ud af deres bil, gik hen til avisbuddet, der havde tyrkiske rødder, og bankede den sagesløse teenager til døde.

Landsretten skrev i afgørelsen, at en af gerningsmændene sagde »skal du have med køllen, dit perkersvin?«, hvorefter han slog drengen så hårdt på siden af hovedet, at et vidne beskriver klasket som lyden af en tennisbold, der bankes ind i en væg. Men selv om gerningsmanden sagde noget racistisk, var det ikke nok til at være en hadforbrydelse. Byretten vurderede, at det var meningsløs vold, og at offeret så tilfældigvis var en dreng med indvandrerbaggrund. Og racespørgsmålet spillede stort set ingen rolle i landsrettens endelige dom.

Det er langt fra det eneste eksempel på en voldssag med tydelige racistiske undertoner, der alligevel ikke blev takseret som en hadforbrydelse.