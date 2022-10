Greta Thunberg er tilbage: »Jeg prøver at undgå at tænke på fremtiden«

Først ændrede hun den globale klimasamtale for altid, så trak hun sig ud af den for at gå i gymnasiet og være en helt almindelig pige. Men klimakrisen galopperer videre, og Greta Thunberg føler igen behov for at råbe op om, hvad der sker.