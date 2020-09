Ufrivilligt barnløs: I et samfund, der hylder børnefamilien, er det svært at finde sin plads som barnløs

Vi elsker historien om de barnløse, der kæmper sig igennem fertilitetsbehandlingerne for til sidst at få deres ønskebarn. Det er et eventyr. Men tør vi lytte til historien om alle dem, det ikke lykkes for?