Når vi hører om, at fronterne i det østlige Ukraine er frosset fast og kan minde om skyttegravskrigen under Første Verdenskrig, så risikerer vi at overse, hvor mange der alligevel dør. Hver dag. Hvor voldsomt det stadig er. Alene i fredags sendte russisk militær flere end 100 missiler ind over Ukraine, og de blev ifølge ukrainsk militær ledsaget af syv iransk fremstillede Shahed-droner.

