Møbelbranchen er en kæmpe klimasynder. Nu skal brug og smid-væk-kulturen dø

Danskernes indkøb af møbler belaster med 561.000 tons CO 2 e på et år. Derfor kæmper Ikea, Takt og mange for at gøre deres produktion cirkulær. Men det løser kun en del af problemet.