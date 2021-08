»Det har altid interesseret mig, hvordan smage, dufte, følelser, synsindtryk, omgivelser, erindringer og vaner spiller sammen, når vi spiser et måltid«

Smager en kartoffelchip lige så godt, når den er våd og slatten? Og hvad sker der med smagen af persille og wasabi, når man holder sig for munden? Det er den slags eksperimenter, kok og madkonsulent Rasmus Bredahl udsætter børn for i sit onemanshow ’Gastronomisk sansecirkus for børn’. Med smagsprøver og sjove forsøg vil han gøre deltagerne klogere på videnskaben bag det at smage.