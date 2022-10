Spillet er blevet lidt af et undergrundsfænomen – nærmest på kanten til kult

Men for passionerede dyrkere af brætspillet Derby, muleposeconnaisseurer og krikkekendere, er der fuld identifikation. For man spiller på heste gennem Totosyndikatet, Rose Room er en populær 4-åring, og Galopstald A/S er et af de firmaer, som man gerne vil tjene penge på, når man går i gang med det næsten seks timer lange spil, hvor små ikoniske hestebrikker skal rykkes ud på banen gennem 10 løb.