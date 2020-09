Søren Nielsen havde ingen følelser for sin datter: »Hun var der bare. Det kunne lige så godt have været en andens barn«

Livet som nybagt far blev alt andet end lykkeligt for Søren Nielsen, der blev ramt af en fødselsdepression. Men da han råbte efter hjælp, var der ingen hjælp at hente, og han blev i stedet overladt til sig selv i et år.