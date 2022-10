Blev venner gennem computerspil: »Vi ville aldrig være mødtes ellers, men nu er det bare sådan, mit liv er«

Gaming er blevet et nyt sted at møde venner. Her kan opstå nære og dybe venskaber, som for Sofie, der blev ven med en familie i Jylland, Magnus med flere rundt i Europa og Morten, der mødte sin ven fra Skotland, der er mindst lige så nørdet som ham selv.