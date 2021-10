De mødes hver dag i en sauna i Hvidovre. Vinterbadning har reddet flere af dem gennem deres livs kriser

I en sauna syd for København mødes hver dag en lille flok for at bade og hjælpe hinanden med livet. Vinterbadning er sundt, viser ny forskning, og for flere i gruppen har sammenholdet og det kolde vand fået dem igennem svære perioder i deres liv.