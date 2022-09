Vikarbureau vender debat på hovedet: Drop kritikken og giv os en medalje

Logikken er, at den omfattende brug af eksterne vikarer på hospitaler og psykiatriske afdelinger skal bremses eller i hvert fald skrues ned, fordi den suger penge og viden ud af et sundhedsvæsen, som er under hårdt pres og kæmper for at få ansat tilstrækkeligt med sygeplejersker, læger, sosu’er og andre fagpersoner.