Cheflæge: »Dybt i hjertet kan jeg ikke have det. Det er så stor en uretfærdighed. Det gør ondt. Meget ondt«

Domstolene har dømt og straffet et forældrepar for omskæring af deres dansksomaliske døtre. Men ifølge cheflæge på Hvidovre Hospital Charlotte Wilken-Jensen er der tale om et justitsmord, for søskendeparret er aldrig blevet omskåret, viser hendes og andre førende eksperters undersøgelser. Flere instanser afviser at kommentere.