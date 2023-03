Efter få sekunder står det klart, at jeg har set manden før. Der er ingen tvivl

Det var for fire år siden under en reportage med en overlæge i tjenesten, der rykker ud med ambulance til borgere, der har akut brug for psykiatrisk hjælp uden for åbningstid. Dengang blev lægen kaldt til et bosted i København. En mand omkring 40 år havde barrikaderet sig. Han var sikker på, at der på taget lå snigskytter, der ville likvidere ham, og han havde truet med at springe ud ad vinduet fra tredje for at slippe væk.