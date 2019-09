Hernede i dybet, hvor hun ikke kan trække vejret, føler hun sig tryggere end oppe på land. Og det er der en særlig grund til ...

Den prisvindende danske fotograf Nanna Kreutzmann har kortere tid end de fleste til at tage sine billeder. Hun dykker uden ilt – og har kun lige under to minutter til at hente sine fotografier fra det store, blå rum, hun ikke kan undvære.