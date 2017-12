Se! Her er Politikens fotografers bedste billeder fra 2017

»I mangfoldighedens navn opfordres også mænd til at melde sig«.

Sådan skrev bagsideredaktøren til alle Politikens medarbejdere, da hun ønskede at teste en kinesisk skabelon til optegning af øjenbryn, købt for 7 kroner hos internetfirmaet Wish (se foto herunder)– det perfekte aggregat at købe sidst på måneden, hvis man for få kroner ønsker at opgradere sit look, oplagt til nytårsaften.

I løbet af få døgn stod det dog klart, at meget få kvinder på Rådhuspladsen ønskede at lægge øjenbryn til en afprøvning. I stedet var mændenes interesse noget nær overvældende.

Derfor fik de lov. Til at bryde gennem kvindernes glasloft for makeupdominans. At komme derop, hvor kun skabelonen, en eyebrow pencil og håndelag tæller.