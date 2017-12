Hvad? Hvad? HVAD ...? De vildeste billeder i 2017 - taget af Politikens fotografer

I maj 2017 udkom Sort Sol med et nyt album for første gang i 16 år - og en del af lyden stod Marmorkirkens orgel for. Så selvfølgelig var det i kirken, der skulle fotograferes: »Og selvfølgelig skulle Steen Jørgensen stå i midten – med sine to engle på hver sin side«, fortæller Martin Lehmann. »Jeg var ret sikker på, at de alle tre ville have sort tøj på, fordi ... jamen, det har dét band altid ... sort tøj og solbriller. Men da de så kom, og jeg så, at Steen Jørgensen var i hvidt …!!!! ... Arhhmen, det var så vildt. Jeg troede næsten ikke, at man kunne være så heldig«. Billedet er taget med en eksponeringstid på tre sekunder – på stativ. »Jeg bad dem alle tre om at stå stille, og efter halvandet sekund skulle englene gå ud til siden. Hele seancen tog ikke mere end fem minutter og 20 sekunder«. Foto: Martin Lehmann