Det er sitrende. Det er smukt.

Sitrende smukt.

Malet af Hammershøi?

Næh. Den skotske musiker og producer Sophie Xeon fotograferet af Politikens fotograf Emma Sejersen en fredag aften på Roskilde Festival.

Og et af årets fineste portrætter.

Blandt dem er også en mand, der har fået kastet sten ind gennem vinduerne. En 94-årig, som vil begraves i en pink spadseredragt. Og en statsminister, der ikke kan holde tårerne tilbage.

Her er portrætterne, som Politikens fotografer selv har udvalgt som de bedste, de tog i 2019:

Dette er 83-årige Jonna. Hun fik sin første orgasme, da hun var 20. Den næste kom først 30 år senere. I dag er sexlivet yderst aktivt med to elskere og en kommodeskuffe fyldt med legetøj. »Jeg ville ønske, at det var mere naturligt at tale sammen om sex. Vi kunne lære så meget af hinanden, hvis vi turde være åbne«. Læs hele artiklen her.

Foto: Andreas Merrald





Hvad vil han gerne huskes for? Har han opnået det, han havde håbet på? Hvorfor er han blevet prinsen, der gang på gang bryder op? Er han faldet på plads nu?, blev prins Joachim spurgt i dette interview i forbindelse med hans 50 års fødselsdag i juni måned.

Foto: Peter Hove Olesen





De har en podcast, de kalder sig ’Fries before guys’, og fotografen hængte et rødt stykke stof op i vinduet i lejligheden for at skabe et rum, der kunne spejle den intimitet, der findes i det, de laver. Også i denne artikel taler Nanna Hovgaard og Josephine Kuhn ærligt om, hvorfor det nogle gange kan være både ensomt og svært at være en ung kvinde.

Billedet er taget af Emma Sejersen





Så står han dér. Med armene ned langs siden. Indtil for nylig var Sejlklubben Frem, hvor Kim Ejlertsen underviser i praktisk sejllads, truet af planerne af et nyt teknisk museum. Klubben er en af de ældste i hovedstaden.

Foto: Mikkel Hørlyck





Quavo, født Quavious Keyate Marshall, medlem af rap-gruppen Migos, viser attitude under årets Northside Festival. »De slentrede ind på scenen som bedøvede patienter og efterlod publikum med blødende rifter«, skrev Politikens anmelder og gave Migos 4 hjerter.

Foto: Finn Frandsen





»Engang skulle vi være diskrete med vores kærlighed til hinanden, men det skal vi ikke mere«. Da vi flyttede sammen i 1987, modtog vi dødstrusler, og nogle gange fik vi kastet sten ind gennem vores vinduer«, siger Ove Carlsen, 72 år.

1. oktober 2019 havde han og ægtemanden Ivan Larsen været registreret som partnere i 30 år og er dermed det homoseksuelle par i verden, som i længst tid har haft papir på deres parforhold.

Foto: Mikkel Hørlyck





Socialdemokraten Henrik Sass Larsen skulle have været Danmarks finansminister. Men i et interview i februar 2019 brød han længere tids tavshed og fortalte offentligheden om sine svære depressioner og om nogle politiske ambitioner, han nu ikke længere havde styrken til – og hvordan det er at gå fra hård politisk hund til et sårbart menneske.

Foto: Mads Nissen





Forfatteren Karen Fastrup roses for at tale åbent om psykisk sygdom – i foredrag, i DR’s podcastserie ’Er du sindssyg?’ og i den autofiktive roman ’Hungerhjerte’. Men under det ene tabu bor et andet, fortalte hun i et søndagsportræt i august.

Foto: Martin Lehmann





»Alle jer som var anbragt på børnehjem i efterkrigstiden og så grusomt blev svigtet af det samfund, som skulle passe på jer. I dag er jeres dag«, sagde statsminister Mette Frederiksen i august til de, der som drenge blev udsat for tæsk, psykisk vold og seksuelle overgreb på børnehjemmet Godhavn og andre børnehjem i perioden 1946 til 1976.

»På vegne af Danmark: Undskyld«.

Foto: Jens Dresling





»Det er en urovækkende beretning i fodboldens overhalingsbane, hvor den larmende tomhed efter dommerens sidste fløjt er helt enorm. Selv ikke rockmusikere kan hamle op med det vilde liv i Nicklas Bendtners bog«. Skrev Politikens anmelder Erik Jensen ... der er tidligere rockanmelder! Her er spilleren, nogle kalder ’Lord B’, fotograferet i Parken under FCK - FC Midtjylland.

Foto: Jens Dresling





Hun kom til Danmark i slutningen af maj. Skulle holde en tale på Christiansborg Slotsplads. Politikens fotograf Jacob Ehrbahn fik på forhånd tildelt ganske få minutter sammen med Greta Thunberg til et portræt. Han begyndte med en tur i JYSK, derefter måtte Jacobs hustru stå model til forskellige lyssætninger hjemme i parcelhuset – og to en halv time, inden Greta ankom, lavede han et lille fotostudie backstage med et rullegardin, et lagen, en presenning, en tørresnor og et hav af plasticstrips. Det blev til 40 eksponeringer på 2 minutter og 50 sekunder. Og dette billede, der blev bragt på hele Politikens forside søndag 26. maj.

Foto: Jacob Ehrbahn





Billedet er fra en onsdag i november. Det er taget nede i fotostudiet i Politikens kælder, og fotografen, Miriam Dalsgaard, tog ... mange. Men det er dét portræt, forfatteren Sara Omar selv synes, blev bedst.

Mens der blev fotograferet til denne artikel, hørte de klassisk musik – fra Sara Omars telefon. »Alle udtryk på billedet er fra min hemmelige have. Vi har alle landskaber inde i os, hemmelige rum, hvor følelser og indtryk vokser som en lille have. Og vi har individuelle måder at finde denne have på«.

Foto: Miriam Dalsgaard/Politiken





Fotografen Jan Grarup. Fotograferet på wetplate med et bælgkamera fra 1850’erne. Til et interview, hvor han fortæller om at insistere på at sætte sit liv på spil for at skildre kriser og konflikter i hele verden – og være alene med tre børn. Og blandt andet siger: »Der skal nok være nogen, der tænker: Er du sindssyg, han er en dårlig far, hold kæft en egoist«

Foto: Peter Hove Olesen





I Chiles hovedstad Santiago har 24-årige Natalie fået nok. Selv om hendes øjne er udmattede af en lang dag med tåregas, går hun ikke hjem. Systemet skal skiftes, for det hænger ikke sammen længere. Det er landets ekstreme ulighed, der har fået hende på gaden, fortæller hun i denne billedserie – hun kæmper selv med at skrabe penge sammen til en uddannelse.

Foto: Mads Nissen





Sørine Gotfredsen er optaget af det onde. Hun har endda skrevet en bog om det. Og nogle vil mene, at hun selv kan fremstå som ond, når hun skriver kritisk om samfundet. Men der findes også en anden Sørine end den, offentligheden kender ... Billedet er taget efter gudstjenesten i Jesus Kirken første søndag i advent 2019.

Foto: Jens Hartmann Schmidt





Instruktøren Laurits Flensted-Jensen vil have dig til at tænke. Han vil prikke til dig og se, hvad der sker, når du eksploderer. Det handler om stigmatisering, sårbarhed, skam, omsorg, vrede og ensomhed i dette interview i forbindelse med hans debutfilm ’Usynligt hjerte’.

Foto: Jacob Ehrbahn





Hun kan lide at provokere, billedkunstneren Julie Hardenberg fra Nuuk. Det danske og det grønlandske flag indgår ofte i hendes kunstværker. At Trump tilbød at købe Grønland, synes hun var »et fedt åbningstilbud«, fortæller hun, for på den måde får både flere danskere – og grønlænderne selv – måske øjnene op for Grønlands værdi og rolle.

Foto: Martin Lehmann





Heks! Heks! Heks! Det var det, de kaldte hende. Og det, hun blev. »Hun har ført an i store hekseritualer, hun har spået, set syner, og hun har tydet sine egne og andres drømme og spundet visdom og guddommelige råd ud af trådene«, som der står i dette portræt af 71-årige Dannie Druehyld. Uhelbredelig syg. Umulig at holde nede.

Foto: Louise Herrche Serup





Han er digter. Han vil have sin smalle poesi ud i den brede popmusik for at give ungdommens smerte, angst og ensomhed en stemme. Caspar Eric blev interviewet i september.

Foto: Jacob Ehrbahn





I 2000 kørte Martin B. Smith galt. Hans mor mistede livet, og han mistede selv en ellers lovende fodboldkarriere på grund af sine kvæstelser. Her i december fortalte han over tre kapitler om ulykken – og turen tilbage til livet.

Video: Andreas Merrald





Anna Juul er 26-årig forfatter, filmskoleelev og satire-skribent. Og helt vildt dårlig til at være menneske, synes hun hun. Hun begår fejl. Bliver misforstået. Sårer andre. Går fra samtaler, der keder hende, fortæller hun i dette søndagsportræt. Hun VIL gerne være den bedste udgave af sig selv. »På den anden side synes jeg, at der skal være plads til at være menneske på alle mulige forskellige måder«.

Foto: Mads Nissen





I døden vil vi være som i livet. 94-årige Annelise Nielsen elsker sin pink spadseredragt med guldknapperne, og derfor vil den tidligere danselærer også begraves i netop det sæt tøj. Ifølge bedemænd sætter vi i stigende grad selv præg på vores tøj i kisten, viser et nyt forskningsprojekt.

Foto: Andreas Merrald





Det hedder hverken ’fed’ eller ’overvægtig’. Det hedder ’tyk’. Tyk er en kropstype ligesom høj, lav og slank. ’Overvægtig’ er undertrykkende ord, som kun er konstrueret for at stå i modsætning til ’normalvægtig’. Hold op med at bruge det, skrev Dina Amlund i et debatindlæg i Politiken i august.

Foto: Louise Herrche Serup





Anne Sofie Steen Sverdrup er træt af de negative associationer, som ofte er forbundet med ordet porno, siger hun. I produktionsselskabet Bedside Productions laver hun pornofilm under ordnede forhold, hvor forbrugerne ikke behøver skamme sig over, hvad de ser.

Foto: Jens Hartmann Schmidt





79-årige Dorrit Willumsens nye roman, ’Løg trækker tårer’, handler om en ældre kvinde, der ligesom forfatteren selv har et stort behov for at være alene. Hun forlader sin mand og flytter ind i en skunk i en lejlighed. Selv drømte Dorrit Willumsen også som ung om at bo på et værelse og skrive om aftenen, fortæller hun i denne artikel. Hun endte med at være gift med nyligt afdøde Jess Ørnsbo i 56 år. Trods trangen til at være alene.

Foto: Peter Hove Olesen





For et år siden blev der skudt mod rapperen Branco. 15 skud på klos hold. Det var der, han for alvor indså, at han måtte ud af det miljø på Vestegnen, han var vokset op i. Han måtte satse på musikken. I år udgav han sommerens store hitalbum, ’Baba Business’, der væltede direkte ind på førstepladsen på den danske hitliste i flere uger. Her fortæller Branco for første gang sin historie til en avis.

Foto: Miriam Dalsgaard





Ingen kan dramatisere mad så kompromisløst som kokken Rasmus Munk, skrev Politikens Joakim Grundahl i sit essay fra drømmekatedralen Alchemist, der har fået hele verdens opmærksomhed. Rasmus Munk serverer foie gras i ægte menneskelige øjenbryn, hønsebenet ligner noget med koldbrand og her er det ’food for thought’ – foie gras.

Foto: Martin Lehmann





Det var i begyndelsen af august. Det var før. Før Claus Hjort Frederiksen havde opfordret Kristian Jensen til at trække sig som næstformand. Og før ... resten. Efter et gruppemøde på Christiansborg og ude på gangen fortalte formanden for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, og næstformanden Kristian Jensen om den nye magtdeling i partiet. Hvor Kristian Jensen skulle være gruppeformand og Jakob Ellemann-Jensen politisk ordfører. Men det var som sagt ... før.

Foto: Jens Dresling





I 2017 døde sangskriveren Kenneth Thordals datter Fiona af kræft, 16 år gammel. I denne artikel fortæller han om syv ting, han har lært om døden.

Én af dem er: »Sorgen er et sted at mindes. For mig hænger sorg og død sammen. Ved Fionas begravelse talte jeg om, at jeg ville forsøge at lade glæden over, at hun har været i mit liv i 16 år i det, vi kalder levende tilstand, være større end sorgen over, at hun ikke er her.Som mennesker kan vi jo ikke bare sige til os selv, at nu vil vi føle sådan. Men vi kan godt prøve«.

Foto: Louise Herrche Serup





Amy blev adopteret. Hun gjorde oprør mod sine adoptivforældre og flyttede ind hos en plejefamilie. Hun blev efterfølgende tvangsfjernet med vold og flygtede til Etiopien. »Adoption er ærligt talt et meget fint ord for menneskehandel«, siger hun. Amys historie – som i korte træk fortælles her – har skubbet så meget til adoptionssystemet, at det ændres.

Foto: Finn Frandsen





»Husker du at bruge øjnene, Miriam?«, spurgte Jørgen Leth. Miriam var – er – Miriam Dalsgaard, Politikens fotograf. Han havde lige hentet hende og en journalist i lufthavnen i Cap Haitien. De sad i bilen, og det var begyndelsen på fem dage sammen – og på arbejdet med dette portrætinterview, som kom til at handle om at forlade sin familie og om gentagelsen og evigheden, der larmer . Og om at se ...

Foto: Miriam Dalsgaard





Manden forlod hele butikken i 2018 iført pompøs ministeruniform. Under undtagelsestilstanden i Venstre i år blev Søren Pind spurgt, om han monstro gik rundt og ærgrede sig lidt. Når nu han i sin bog ’Frie ord’ gør klart, at han engang var klar til et kampvalg om formandsposten. Men nej. Som en af partiets fløjkrigere anser han sig selv for uegnet til at lede et parti, hvis opgave er at komme fri af de gamle fløje, som der står i dette interview.

Foto: Finn Frandsen





Foto: Emma Sejersen

Han er en snyder. Han har udgivet sig for at være italiensk designerkomet til modeugen i Paris. Og han har skabt Londons mest hypede restaurant, som kun havde det ene problem: At den ikke eksisterede. Den engelske svindlerjournalist Oobah Butler, som i 2019 udgav bogen ’How to bullshit your way to number 1’, er her fotograferet ud gennem vinduet i det lille skur, som lagde navn til restauranten. Som altså ikke fandtes. I dag bliver han headhuntet af store firmaer for at lære dem om brand management, fortæller han her.

Foto: Emma Sejersen





Christel Pixi, dessertkok, dj og kogebogsforfatter – i artikelserien ’Mig og mit soveværelse: »Jeg ville ønske, at jeg var bedre til at sove, og jeg misunder de mennesker, der kan lægge sig ned, lukke øjnene og falde hen. Jeg ligger altid og reflekterer – over mennesker, jeg har mødt i løbet af dagen, og snakke, jeg har haft«.

Foto: Mikkel Hørlyck









Redaktion

Foto: Politikens fotografer

Tekster: Henriette Lind

Redaktør: Henriette Lind