Der er blevet hamret, savet, boret, smagt, skruet, skåret, pudset og poleret i Bella Center i denne uge.

Det handler om at vise det aller-, allerbedste man har lært. ’DM i Skills’ bliver det kaldt på nudansk, og her konkurrerer omkring 300 elever fra erhvervsuddannelserne om at blive kåret som den dygtigste i landet inden for lige netop deres fag.

Ud over hæderen – og stoltheden – kan vinderne også se frem til en tur til det europæiske mesterskab EuroSkills, hvor 400 unge håndværkere fra 26 europæiske lande venter.

Men først skal det hele tjekkes en ekstra gang. Justeres lidt.

Og så lige tjekkes igen.