Fotograferet af Mulugeta Ayene, Etiopien – Associated Press

En pårørende til et af ofrene på det havarerede fly Ethiopian Airlines Flight ET 302 kaster jord i ansigtet på sig selv, mens hun sørger ved stedet for flystyrtet.

I marts 2019 forsvandt et fly af typen Boeing 737 MAX fra radaren seks minutter efter, at det var lettet fra lufthavnen i Addis Ababa, Etiopien. Det styrtede ned på en mark, og samtlige 157 personer om bord omkom. Kollisionen var så voldsom, at begge flymotorer blev begravet i et ti meter dybt krater, og det var nærmest umuligt at identificere de menneskelige rester.

Styrtet blev sammenlignet med et andet fly af typen Boing 737 MAX fra Lion Air, som styrtede ned 12 minutter efter, at det var lettet fra Jakarta i oktober 2018. Det kom senere frem, at piloter fra luftfartsselskabet American Airlines gentagne gange havde advaret Boeing mod potentielle sikkerhedsproblemer med MAX-flyene. Boeing reagerede ikke på opfordringerne, men lovede at rette på flyenes software, hvilket endnu ikke var sket, da ET302 styrtede. Flytypen har siden haft flyveforbud.

Billedet er taget 14. marts 2019.





I 2017 sad Politikens fotochef Thomas Borberg i World Press Photo-juryen.









