Spisebordskontor

Lektor og lærebogsforfatter Jesper Skov er historie- og samfundsfagslærer på Rysensteen Gymnasium. Og ikke synderlig digital, hvis han selv skal sige det. Nu er hans spisebord forvandlet til virtuelt klasseværelse. Ikke fordi han er syg. Men for en sikkerheds skyld. Eleverne analyserer film, læser lektier nogenlunde som de plejer og besvarer så arbejdsspørgsmål i et onlinesystem – lidt som om de havde tavleundervisning. »Eleverne er seriøse og flittige til at aflevere«, siger han. »Og så har jeg fået tid til at læse i den nye bog af Piketty«.

Og fra fredag den 13. marts er Jesper Skov bestemt ikke alene om at sidde derhjemme, når alle landets uddannelsesinstitutioner lukker. Få et overblik over regeringens tiltag her.