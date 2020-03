Ny fare som følge af coronavirus. Befolkningen kan gå op i lys lue grundet højt forbrug af håndsprit

Coronavirussen forandrer os. Vi frarådes at give håndtryk. Vi opfordres til at bruge håndsprit i store mængder. Samtidig er det et beredskabsniveau, som nogle af altid har været på. Det er os, der allerede inden virusudbruddet vaskede hænder, som om vi skulle udføre en dobbelt bypassoperation på kyllingen i kantinen. Indtil for få uger siden var vi afvigerne. Nu er vi blevet de hygiejnenormative, skriver Camilla Stockmann i denne klumme.