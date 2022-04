To årtiers fotos fra Grønland samlet i kæmpe fotobog: Ét billede vækker altid debat, når det optræder på sociale medier

Hele familien bor i lejr i flere uger og hjælpes ad med at partere. Her en nyfanget narhval, en han, fanget i de indre dele af Scoresbysund i august 2016. Carsten Egevang forklarer, at han forsøger være respektfuld i sin skildring af fangerkulturen: »Det værste ville være, hvis jeg blev opfattet som endnu en hvid mand, der fotograferer de ædle vilde. Derfor bliver jeg glad, når folk i Grønland kender og kan lide mine billeder. Det er en vigtig anerkendelse, som betyder mere end fotopriser«. Foto: Carsten Egevang