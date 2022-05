Klimaprotester på stribe i København kræver én ting af politikerne: Mindre snak. Mere handling

Ane var en af de omkring 140 demonstranter 6. maj, da Extinction Rebellion blokerede broerne til Slotsholmen. »Jeg er ikke vild med at blive anholdt, men det er ikke noget i forhold til hvad vi kæmper for. Vi er nødt til at gøre noget nu, det er sidste udkald«.

