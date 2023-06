I Moskva lærte han at gå helt tæt på med kameraet: »Nogle gange skal man overskride sine egne grænser for, hvad man tør«

Hver gang Stig Stasig kom til Moskva i de år, da imperiet stod og vaklede på sine lerfødder, gik han som det første en tur ned på Den Røde Plads. »For ligesom at mærke historiens vingesus«, som han siger.

Og det var på sådan en gåtur en dag i 1989, at den dengang 27-årige fotograf tog det billede, som i hans nye bog ’Retrograd’ åbner sig over to store sort-hvide sider. En flok soldater, der står med ryggen til, så deres kasketters cirkelrunde flader synes at svæve i luften. Og midt inde i mængden: en blond kvinde i profil.