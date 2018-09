Den transkønnede rapper Linn da Quebrada: »Jeg erklærer åben krig mod maskuliniteten, som gør os ondt. Det er det, jeg vil med min musik«

Linn da Quebrada gaber næsten kæben af led i sin lejlighed i udkanten af São Paolos favela. Det er torsdag formiddag brasiliansk tid. Hun står i sit køkken og venter på, at filterkaffen har dryppet færdig. Blufærdighed er der ikke at spore, mens hun iført pudderfarvet undertøj gør sig klar til at blive interviewet via en knitrende Skype-forbindelse med Ibyen.

»Giv mig lige to sek. Jeg er lidt træt i dag«, siger hun, mens hun går lidt rundt i lejligheden.

Fnisende fremstammer Linn da Quebrada, at hun var på date i går med »en meget sød, ung fyr«. Han havde reserveret bord på en japansk restaurant i kvarteret, og efter maden gik de en lang tur. »Næsten 15 kilometer«, siger hun i ét stort smil og fortsætter: »... og vi kyssede hele vejen, og han var så sød mod mig ... nå, nu er jeg klar!«.

28-årige Linn da Quebrada er en brasiliansk rapper, der identificerer sig selv som »en kvinde med en penis«. Hun tilhører derfor en de mest udsatte grupper i landet, da livet som transkønnet ofte er lig med sexarbejde, hjemløshed og høj dødelighed. Voldelige overfald sker på åben gade, og ingen i lokalsamfundet ser skævt til det. Det er hverdag for de fleste transkønnede, men Linn da Quebrada har fået nok.

Jeg opfordrer folk til at deltage i krigen

Som et maskingevær er hun ustoppelig i sin retorik om at få patriarkatet og de herskende heteroseksuelle ned med nakken. Gennem baile funk, en musikgenre, der læner sig op af 90’ernes hardcore rap og dens brutale beats, skriver hun tekster om livet i favelaen, om at være nederst i det sociale hierarki. Og så er hun er træt af medlidenheden, den kan hun ikke bruge til noget. Hun er træt af, at transkønnede bruges som skræmmebilleder på syndige, ikke-acceptable liv, og Linn da Quebrada vil sparke døren ind til en ny æra for sig selv og sine fæller. Hun tør godt at gå forrest.

Linn da Quebrada kommer til Danmark og optræder på tirsdag med sin rap fra São Paulo i forbindelse med spillefilmfestivalen CPH PIX, hvor dokumentaren om hendes liv, ’Bixa Travesty’, også vil blive vist. Hun håber, danskerne vil tage del i den kønskrig, hun opildner til:

»Jeg erklærer åben krig mod maskuliniteten, som gør os ondt. Er I med mig? Jeg opfordrer folk til at deltage i krigen. Det er det, jeg vil med min musik«.

Ikke mennesker

Linn da Quebrada voksede op i en religiøs familie i byen Votuporanga, der er kendt for sine fester og farver, og som ligger 520 kilometer nordvest for São Paolo. Moren arbejdede i nabobyen, så opdragelsen var overladt til mosteren. Som teenager fik Linn da Quebrada arbejde i en skønhedssalon, hvor hun endelig følte sig fri nok til at eksperimentere med sin stil og identitet.

Hun legede med sit hår, makeup og tøj. Alt det man ikke måtte som rigtig machismo, et brasiliansk udtryk for en ’mandemand’. I kirken var hun ikke velkommen, så den forlod hun for at finde ud af, hvem hun egentlig var. Hun flyttede til São Paulo, hvor mange ligesindede befandt sig, men der mødte hun også modstand:

»Livet som transkønnet er præget af vold og overgreb, og der er ikke meget sikkerhed at hente hos sin familie. I Brasilien er det ikke velanset at have en transkønnet søn eller datter, så mange bliver udstødt, og det ser ingen i lokalmiljøet ondt på. Det er ikke trygt at gå på gaden, det er ikke sikkert at gå i skole, og det er svært at få arbejde som transkønnet. Man kan se det i folks øjne: De synes, vi er anderledes og ikke rigtige mennesker som dem«, siger Linn da Quebrada.

Vreden står ud af hende, det behøver hun ikke fortælle. Hun spænder i den øverste del af kroppen, når hun fortæller. Med løftet pegefinger, opspilede øjne og kraveben, der næsten er på vej ud af kroppen, fortsætter hun:

»Jeg er nok en undtagelse i transmiljøet, fordi jeg lever som kunstner og har det nogenlunde. Men det betyder ikke, at jeg bliver accepteret af lokalbefolkningen. Der er heller ikke så mange, der har lyst til at være sammen med dig, når du er transkønnet. Det er svært at finde kærligheden«, siger hun og fortsætter – næsten piskende – på portugisisk:

»Kærlighed er et fundamentalt behov, som gør os til mennesker. Men jeg oplever, at de fleste i dag tænker kærlighed som en konstruktion, hvor mænd er sat i verden til at give kærlighed, og kvinder er sat i verden til at modtage og så give tilbage igen. Det er en cyklus, som holder transkønnede udenfor. Som holder os uden for kærligheden, og det er med til at umenneskeliggøre os, for et liv uden kærlighed er ikke et rigtigt liv«.

Linn da Quebrada holder en kunstpause og kigger ud i rummet.

»Som om jeg ikke er lavet til at blive elsket«.

Skudt af politiet

I 2009 søsatte interesseorganisationen Transgender Europe forskningsprojektet Transrespect versus Transphobia Worldwide, som registrerede antallet af mord på transkønnede fra 2008 til 2016.

I perioden havde der været 2.190 rapporterede transdrab i 66 forskellige lande. 866 af mordene fandt sted i Brasilien. Dødstallet er formentlig kun er toppen af isbjerget, da vold mod transkønnede ikke er noget, man melder til politiet eller myndighederne i mange lande. De færreste er på minoriteternes side, har Linn da Quebrada oplevet:

blå bog Linn da Quebrada Brasiliansk rapper og queer-aktivist født 6. juli 1990 i São Paulo, Brasilien. Debuterede med albummet ’Pajubá' i oktober 2017. Dokumentaren ’Bixa Travesty’ om hendes liv havde verdenspremiere på den internationale filmfestival i Berlin.

»Politiet? De er ikke på de transkønnedes side. Jeg føler mig ikke sikker i nærheden af dem, og jeg er bange for dem. De dræber folk som mig. Politiet er en forlængelse af staten, og staten er imod os. I Brasilien er staten dikteret af Guds ord, og for dem er jeg ikke Guds barn og dermed ikke accepteret«.

I Brasilien er det lovligt at skifte køn, men det er ikke strafbart at begå hadkriminalitet mod transkønnede. De må lære at beskytte sig selv.

Linn da Quebrada har været vidne til meget efterhånden, og hun skelner mellem den direkte, aggressive diskrimination, hun møder på gaden, og så den indirekte, der sker i små, uskyldige hverdagssituationer:

»Der findes forskellige former for diskrimination. Bløde og aggressive. Dine spørgsmål er også en form for diskrimination, det skal du forstå«, insisterer hun.

»Jeres nysgerrighed, curiosidade, er diskrimination, fordi den objektiviserer mig som ikke-menneske: ’uh, hvad mon en transkønnet spiser, hvordan bor og sover den?’. Den afslører, at du ikke kender nogen transpersoner eller ikke har nogen i din omgangskreds. Det er en form for apartheid, som skaber nysgerrigheden. Vi er nemlig forment adgang i normale menneskers liv, men vi er spændende nok at høre om en gang i mellem«, siger Linn da Quebrada, mens hun intenst peger ind i kameraet og taler i hårde stød.