Amager skulle deles i to: Det her gamle loft gemmer på store skrottede planer, der kunne have ændret København dramatisk

På et loft ved Nordre Toldbod gemmer By & Havn på alle de historiske planer for Københavns Havn: Dem, der blev til noget, og dem, mange i dag vil prise sig lykkelige over ikke gjorde. Nogle af ideerne kunne have forandret byen for altid.