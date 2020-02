Elias Gozal (EG): For mig er det en kæmpedrøm at spille på Berghain i Berlin. Eller på Bassiani i Georgien, en kæmpe natklub, der ligger under et fodboldstadion. I København har vi ikke en stor klub, hvor der kan være mange mennesker, og hvor folk står i kø i timer for at komme ind. ​​​​​

