Tilflytteren om hovedstaden: København har overraskende få kulturtilbud. Men det samler faktisk byen på en ret unik måde

Hvordan oplever tilflyttede udlændinge egentlig København? Er den lille, stor? Og er der steder, de søger hen for at mindes deres hjemby? Vi tager med en række expats fra den danske kulturscene til steder i byen, de har et særligt forhold til. Den første i serien er John Fulljames, chef ved Den Kongelige Opera, der er vokset op i en lille by i det nordlige England.