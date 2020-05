Hans mor var så overvægtig, hun ikke kunne sidde i sæderne. Så lavede han verdens første drive in-biograf til hende

Coronakrisen har fået kulturbranchen til at tænke kreativt og genoplive gamle koncepter. Ibyen har sendt filmanmelder Nanna Frank Rasmussen til Nordhavn for at se fransk film under åben himmel. Her fortæller hun historien om drive-in-biografen, der er blevet uddødeliggjort i alt fra ’Grease’ til Kubricks ’Lolita’.