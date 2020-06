Forfatter om særligt lyskryds på Nørrebro: »Vi, der ikke føler os som konstante succeser, hører hjemme her«

Forfatter og dramatiker Jokum Rohde er vokset op i trygge rammer i Frederiksstaden. Det var først, da han som 15-årig bevægede sig væk fra centrum og mødte Balders Plads’ tidløshed, Tagensvejs slitage og de nørrebroske arbejderkvarterer, at han blev konfronteret med virkeligheden. En virkelighed, der ifølge ham er ved at forsvinde til fordel for ligegyldige boligbyggerier, som emmer af hybris og et forsøg på at udsætte vores grundvilkår: døden.