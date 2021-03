Din konto er rippet, og SU’en kan ikke holde til mere takeaway, selv om alle råber »STØT RESTAURANTERNE!«.





Men bare rolig. Ibyen har din ryg.





Vi har bedt Fasangårdens køkkenchef Anika Madsen, der er blevet kaldt et af Danmarks største kokketalenter, guide til at lave et måltid på et studiebudget.





Her får du hendes opskrift på grydestegt blomkål med blomkålscouscous, ristede kerner og brødsauce, der kan laves for cirka 30 kroner per person. Alt sammen pædagogisk serveret i små videobidder, så selv den største køkkenrookie kan være med.





Velbekomme.