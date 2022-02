Danser: »Vi skal stille spørgsmålstegn ved, hvad klassisk ballet egentlig kan være«

Taneli Törmä er uddannet som balletdanser i Finland. Men de seneste ti år har han arbejdet med at udfordre den klassiske æstetik og undersøge, hvad dans egentlig kan være. Han vil bryde hierarkierne, men det kræver, at publikum trænes i at se dans i andre former.