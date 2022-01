Du bliver nok aldrig medlem af elitens badeklub, men trøst dig selv med, at der tit er lort i vandet

Der er heldigvis stadig rig mulighed for at få en iskold dukkert i og rundt om København. Og Ibyen vil selvfølgelig gerne hjælpe dig. For det er ikke sådan bare lige. Nej. Vinterbadningsjunglen er styret af arketyper. Hver med sit foretrukne vandhul. Af frygt for, at du falder i med den forkerte stamme, har vi sammenstrikket en yderst fordomsfuld guide til vinterbadningens mest karakteristiske vandpytter.

