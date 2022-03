6 hjerter fra madanmelderen: Altså, hvordan fanden kan det lade sig gøre?

Her på veganske Bistro Lupa var den pandestegt med glødende grene fra fyrretræ og enebærbusk, hvilket havde forædlet svampen med aromatisk røg, så dens kødagtige, lidt skaldyrsøde, skovbundsbeskidte smag trådte overvældende tydeligt frem. Det havde været et trip i sig selv, men i kombination med æblereduktion, fyrrenåleolie, persilleemulsion, syltede sennepskorn og friske vilde æbler blev det for alvor en åbenbaring.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her