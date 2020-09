Madanmelderen: Ny restaurant i København serverer den bedste veganske mad, jeg nogensinde har smagt

Hvis man skal lave gourmetmad ud af vegansk mad, kræver det en kok, som ikke selv er veganer.

Måske er det, fordi kokken er vant til kødets umami, nøddesmagen i brunet smør og fedmen fra æggeblommer og derfor insisterer på at få det samme frem i plantebaseret mad?

Det var i hvert fald udgangspunktet for det australske makkerpar Jason Renwick og Matt Niall, da de åbnede Ark, hvor de serverer det, de kalder for vegansk mad som fine dining. De driver i forvejen Souls på Østerbro, der med sit ligefremme cafékøkken regnes som et af byens bedste spisesteder for veganere.