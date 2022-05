Nogle gange ryster Frederikke Legaards venner på hovedet og siger: »Sagde du lige nej til at få 75.000 kroner for at lægge et billede op på Instagram?«

Et år efter at hun vandt ’Den store bagedyst’, var Frederikke Legaard så stresset, at hun glemte sin mors navn. Nu har hun skruet ned for tempoet og vigtigst af alt ændret, hvem hun skaber til, når hun laver kunst i sit atelier på Nørrebro.