Hendes fotografier har givet nøgenhed et nyt udtryk

»80 procent af undertøjsmærket Moons and Junes' modeller er deres egne følgere. Der er en helt særlig fællesskabsfølelse til de her shoots., og jeg bliver ofte enormt rørt af de piger, der bare har det godt i deres kroppe. De her to smukke piger, Sky og Char, er kærester og var fløjet ind fra London. De blev desværre ikke taget vildt godt imod i København, hvor folk stirrede, og politiet stoppede dem i lufthavnen. Jeg blev faktisk lidt flov over København, som jeg ellers plejer at være stolt af«.